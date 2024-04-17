Опубликован первый трейлер «Волшебника Изумрудного города»

Опубликован трейлер фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города» с Ходченковой

Опубликован первый трейлер фильма-сказки российского производства «Волшебник Изумрудного города». Тизер доступен на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».

Режиссером картины выступил Игорь Волошин. Сюжет фильма основан на сказочной повести Александра Волкова о приключениях девочки Элли в Волшебной стране. Главная героиня и ее говорящий пес Тотошка отправляются в Изумрудный город на поиски волшебника.

В фильме снялись актеры Юрий Колокольников, Екатерина Червова, Светлана Ходченкова и Евгений Чумак. Картина выйдет в прокат 1 января 2025 года.

Ранее была раскрыта дата выхода в кино второй части фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. В основе сюжета «Чебурашки» лежит история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.