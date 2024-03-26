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11:17, 26 марта 2024Культура

Раскрыта дата выхода в кино «Чебурашки-2»

Фильм «Чебурашка-2» выйдет в прокат 1 января 2026 года

Кадр: фильм «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дату премьеры раскрыл ТАСС со ссылкой на генерального директора кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадима Верещагина.

«"Чебурашка-2" выйдет в прокат. В данный момент запланировано, скорее всего, это будет 1 января 2026 года», — сообщил Верещагин на 22-м международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

В основе сюжета «Чебурашки» лежит история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

Ранее актер Сергей Гармаш сообщил, что вторую и третью части фильма будут снимать одновременно.

До этого стало известно, что «Чебурашка» попал в топ самых просматриваемых картин на Украине.

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      Мария Рюрикова
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