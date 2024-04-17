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16:00, 17 апреля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео из Чернигова с раненым бойцом ВСУ

Украинская полиция опубликовала видео из Чернигова с раненым бойцом ВСУ
СюжетРоссийские войска

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Украинская полиция опубликовала видео первых минут после удара по гостинице в Чернигове. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как обратили внимание журналисты, среди раненых присутствует человек в военной форме, вокруг которого также находятся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что утром 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ, которых находился в черниговской гостинице. Как заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в отеле действительно были расквартированы украинские военнослужащие.

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