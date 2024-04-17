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14:14, 17 апреля 2024Бывший СССР

Россия нанесла удар по командному пункту ВСУ в гостинице Чернигова. Там могло проходить совещание во главе с генералом

ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в Чернигове
СюжетТорнадо в России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Утром в среду, 17 апреля, Российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гостинице Чернигова.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уточнил, что отель находился недалеко от центра города. Там, по его словам, были расквартированы украинские военнослужащие.

Много погибших и еще больше ранены. Точно сейчас никто не скажет

Игорь Мосийчукэкс-депутат Верховной Рады

В гостинице могло проходить совещание руководства группировки ВСУ

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в этот день в гостинице проходило совещание руководства оперативного командования «Север» ВСУ с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, который с марта 2023 года занимает должность командующего группой войск на этом направлении.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Уточняется, что удар по объекту был нанесен тремя ракетами. Предполагается, что они были выпущены из ракетного комплекса «Искандер», что может свидетельствовать о совместной работе российских разведчиков и подполья.

В результате атаки Красильников мог быть ранен или уничтожен, пишет канал. Официального подтверждения этому нет.

17 апреля около 9:00 появились сообщения о взрывах в Чернигове. После них город оказался частично обесточен. Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Месяц назад российские войска поразили штаб ВСУ под Черниговом

15 марта Вооруженные силы России поразили штаб украинской армии под Черниговом при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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Удар был нанесен оперативно-тактической квазибаллистической ракетой, оснащенной кассетной боевой частью с 54 осколочными боевыми элементами, инициируемыми на высоте десяти метров. Под атаку российских войск также попал радар ВСУ.

Квазибаллистическая ракета имеет низкую траекторию полета и способна менять направление, чтобы избежать систем противовоздушной обороны. Кроме того, она может поддерживать высокую скорость, что оставляет целям меньше времени, чтобы отреагировать на атаку.

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