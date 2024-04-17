Удар российских военных уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

Удар российских военных уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

«В Чернигове в результате ракетного удара, предположительно, уничтожен командный пункт украинской армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Донбасский партизан», в результате удара мог быть ликвидирован командующий оперативного командования (ОК) «Север» ВСУ Дмитрий Красильников. Отмечается, что удар был нанесен тремя авиационными ракетами.

Ранее стало известно, что в результате удара российской армии на полигоне в районе Чугуева в Харьковской области могли быть уничтожены руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.