Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 17 апреля 2024Бывший СССР

Удар российских военных уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Удар российских военных уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

«В Чернигове в результате ракетного удара, предположительно, уничтожен командный пункт украинской армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Донбасский партизан», в результате удара мог быть ликвидирован командующий оперативного командования (ОК) «Север» ВСУ Дмитрий Красильников. Отмечается, что удар был нанесен тремя авиационными ракетами.

Ранее стало известно, что в результате удара российской армии на полигоне в районе Чугуева в Харьковской области могли быть уничтожены руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше