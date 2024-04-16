Появились сообщения о гибели под Харьковом «важных чинов» Украины

Стало известно о возможной гибели на Украине главы ГУР Буданова или Сырского

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мог быть ликвидирован на полигоне в районе Чугуева в Харьковской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Военное дело».

«Ряд каналов пишут, что на месте был не Буданов, а главком ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") [Александр] Сырский. Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чины», — уточняется в сообщении.

Под удар, по сведениям «Военного дела», также могли попасть украинские офицеры. Киев не публиковал официальных подтверждений данной информации.

Ранее стало известно о гибели на передовой мэра украинского города Лебедин в Сумской области Александра Бакликова. Он находился на фронте в качестве добровольца.