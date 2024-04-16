Стало известно о гибели мэра украинского города на передовой

Мэр Лебедина Сумской области Бакликов погиб на передовой

Мэр украинского города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов погиб на передовой. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшую заместительницу градоначальника.

По данным издания, Бакликов — бывший десантник, ушел на фронт добровольцем. В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий на посту мэра, но в мае 2022 года суд восстановил его в должности.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) был ликвидирован командир разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лях. 37-летний Лях выполнял задание на авдеевском направлении.