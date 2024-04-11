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11:24, 11 апреля 2024Бывший СССР

Командир-лейтенант разведки ВСУ ликвидирован в ДНР

«Шепот фронта»: в ДНР ликвидирован командир-лейтенант разведки ВСУ

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

В Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидирован командир-лейтенант разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лях. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

Уточняется, что российские военные также уничтожили всю группу из шести человек.

Информацию о гибели Ляха также подтвердил бывший глава Энергодара Дмитрий Орлов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, 37-летний Лях выполнял боевое задание на Авдеевском направлении.

Он уточнил, что лейтенант погиб 1 апреля. «Александр нес службу в запасах Сил обороны — был младшим лейтенантом 71-й штурмовой бригады», — уточнил он.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что на Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks вместе с ее командиром с позывным Петрович. Mad Ducks — вертолетчики, летавшие на Ми-8. В рядах армии Украины экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года.

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