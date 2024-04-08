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12:00, 8 апреля 2024Бывший СССР

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks вместе с ее командиром с позывным Петрович. Об этом стало известно «Российской газете».

На данный момент точно еще не известно, где и при каких обстоятельствах это произошло. В то же время Telegram-канал «Шепот фронта» пишет, что группу вертолетчиков разбили в марте.

Mad Ducks — вертолетчики, летающие на Ми-8. В рядах армии Украины экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года. В 2023-м Mad Ducks также дали интервью немецкой газете Bild.

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      Варвара Кошечкина
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