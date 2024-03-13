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18:15, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили гибель двух украинских вертолетчиков в ДНР

В ВСУ подтвердили гибель двух украинских вертолетчиков в ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили гибель двух украинских пилотов, управлявших вертолетами. Об этом 12-я отдельная бригада армейской авиации Украины сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня небеса потеряли двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно», — говорится в заявлении, опубликованном украинскими военными в соцсетях.

Днем 13 марта Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских вертолетов на площадке подскока в Донецкую народную республику (ДНР). На видео запечатлен удар Вооруженных сил РФ по двум летательным аппаратам ВСУ, расположенным на скрытой площадке. По данным ведомства, для этого были использованы высокоточные средства поражения, а также кассетный боеприпас.

В Минобороны России также сообщили об уничтожении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) американского производства Patriot, находящегося на вооружении у ВСУ. В ведомстве также сообщили о нанесении ударов по живой силе и военной технике Украины в 129 районах.

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      Екатерина Грищенко
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