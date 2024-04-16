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14:25, 16 апреля 2024Бывший СССР

Главу ГУР Украины могли ликвидировать. Кирилла Буданова уже «хоронили» ранее, но это оказалось неправдой

Буданов или Сырский могли попасть под удар ВС России под Харьковом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мог быть ликвидирован на полигоне в районе Чугуева под Харьковом в результате удара Российской армии. Информацию об этом начали распространять 16 апреля в том числе украинские сообщества.

Telegram-канал «Военное дело» сообщает, что некоторые каналы пишут о том, что на месте Буданова мог быть главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чины», — уточняется в сообщении. Кроме того, под ударом могли оказаться украинские офицеры. На данный момент власти Украины не комментировали эту информацию, официального ее подтверждения нет.

Буданова уже «хоронили» летом 2023 года

В июне прошлого года на Украине уже расходилась новость о ликвидации Буданова. Тогда СМИ сообщали, что он якобы не пережил ракетный удар, а в национальном центре «Украинский дом» уже проводилась подготовка к его захоронению. Слухи в тот раз спровоцировало в том числе исчезновение Буданова из информационного поля, однако в результате эти сведения не подтвердились.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Также утверждалось, что Буданов получил тяжелое ранение в ходе российского ракетного удара 29 мая. Ракета ударила в соседнее с его кабинетом служебное помещение. Тогда его в тяжелом состоянии вертолетом вывезли на военную базу в Жешув в Польше. При этом представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что общался с Будановым, который, по его словам, чувствовал себя хорошо и был полон сил. О возможном ранении главы ГУР он ничего не рассказал.

ВС России сорвали ротацию ВСУ под Харьковом в день предполагаемой ликвидации Буданова

15 апреля сообщалось, что Российская армия ударами сорвала ротацию ВСУ в Чугуеве Харьковской области, о чем сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всего было нанесено четыре ракетных удара за час.

Лебедев подчеркнул, что в ближайшее время ротации у ВСУ на харьковском направлении не будет, а также отметил, что Чугуев используется украинскими военными как перевалочная база перед ротацией и для комплектации техники.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что ряд украинских блогеров рассказали об «ожидании плохих новостей» с поля боя и дали понять, что Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали кого-то из знаковых людей. При этом само СМИ указало, что в зоне спецоперации погиб активист Павел Петриченко, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады, подчеркнув, что, скорее всего, говоря о ликвидации кого-то известного, сообщали именно о нем.

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В начале апреля Буданов предполагал, что Россия начнет наступление на украинские позиции в конце весны или в начале лета. Основными направлениями атаки он называл районы Донбасса, в том числе Часов Яр и город Покровска. До этого времени, по его словам, Киев не ожидает серьезных изменений на фронте. Он также посчитал возможным ответное украинское наступление до конца 2024 года.

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      Анастасия Алимпиева
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