Стало известно о тяжелом ранении начальника ГУР Украины

РИА Новости: начальник ГУР Украины Буданов был тяжело ранен в ходе ракетного удара России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в ходе российского ракетного удара по зданию украинского ведомства в Киеве 29 мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.

Ракета ударила в соседний с Будановым кабинет, в результате чего глава ГУР республики получил тяжелое ранение. Затем вертолетом его вывезли на военную базу в Жешув в Польше.

Позже туда прибыл американский самолет, который перевез Буданова в Германию, где его поместили в берлинскую клинику. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии.

30 мая Минобороны России сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Позднее президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу украинской разведки.