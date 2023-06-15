Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 15 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о тяжелом ранении начальника ГУР Украины

РИА Новости: начальник ГУР Украины Буданов был тяжело ранен в ходе ракетного удара России
СюжетПожар в Сочи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в ходе российского ракетного удара по зданию украинского ведомства в Киеве 29 мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.

Ракета ударила в соседний с Будановым кабинет, в результате чего глава ГУР республики получил тяжелое ранение. Затем вертолетом его вывезли на военную базу в Жешув в Польше.

Позже туда прибыл американский самолет, который перевез Буданова в Германию, где его поместили в берлинскую клинику. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии.

30 мая Минобороны России сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Позднее президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу украинской разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о тяжелом ранении начальника ГУР Украины
    В Кремле раскрыли подробности большого выступления Путина на ПМЭФ
    Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в отпуске в Таиланде
    В уходе западных компаний из России нашли плюсы
    Украина пообещала подготовить 10 тысяч операторов беспилотников для ВСУ
    На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
    Россиянин забыл несколько миллионов рублей в столичной электричке
    Стали известны новые подробности работы Adidas и Uniqlo в России
    Ведущий «Дома-2» высказался о шоке от проекта
    Мужчину заподозрили в вооруженном нападении на себя во сне и арестовали
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.