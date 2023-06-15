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23:59, 15 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о состоянии главы разведки Буданова

Представитель ГУР Юсов: с главой украинской разведки Будановым все в порядке

Фото: Минобороны Украины / Reuters

С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает «Страна».

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — сказал он.

Юсов добавил, что общался с Будановым «минут 10 назад». По его словам, тот полон планов и весь в работе. При этом он умолчал, действительно ли Буданов получил ранение.

15 мая сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Для лечения его вывезли на вертолете в Польшу, на военную базу в Жешув. Затем туда прибыл американский самолет, который перевез Буданова в Германию, где его поместили в берлинскую клинику. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии, рассказал представитель российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.

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    Марина Совина
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