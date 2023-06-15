В России узнали о тяжелом ранении главы украинской разведки. Что случилось с Кириллом Будановым?

В России заявили о ранении главы ГУР Украины Буданова в результате удара по Киеву

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

О ранении Буданова стало известно от представителя российской разведки, имеющего источники в разведке Украины.

Ракета ударила в соседний с Будановым кабинет

В результате удара Буданов получил тяжелое ранение. Для лечения его вывезли на военную базу в Жешув в Польше на вертолете.

Затем туда прибыл американский самолет, который перевез Буданова в Германию, где его поместили в берлинскую клинику. Сейчас глава ГУР Украины находится в тяжелом состоянии.

Буданов давно не появлялся на публике

При этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Буданов не пропал, а находится на задании. «Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач», — заявил Юсов.

11 июня Минобороны Украины опубликовало видео с молчащим Будановым. На нем глава ведомства не произносит ни слова, пока в конце не появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину». Сам Буданов также обещал России ответ на удар по Киеву, в ходе которого он, предположительно, был ранен.

Удар по Киеву был нанесен 29 мая

30 мая Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, в которых планировались атаки на российскую территорию. Журналист Юлия Витязева, ссылаясь на источники в Киеве, сообщила, что во время удара по зданию ГУР в нем находилось 20 американских и британских офицеров. Вскоре после удара началась спасательная операция, к зданию приехал десяток автомобилей скорой помощи, а в тот же вечер из Киева в сторону границы с Польшей срочно вылетели два вертолета.

Позже в сети появилось видео ракетного удара в район штаба ГУР. На запечатленных кадрах виден момент прилета одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведет на Рыбальский остров, где располагается штаб ГУР. Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых видны темные пятна на здании разведывательного управления — предположительно, следы от попаданий ракет и копоть после пожара.