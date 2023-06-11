На Украине объяснили исчезновение Буданова

Представитель ГУР Украины Юсов: Буданов отсутствует, потому что находится на задании

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что глава ведомства Кирилл Буданов не пропал, а находится на задании. Так Юсов объяснил длительное отсутствие главы ГУР, пишет «Военное обозрение».

«Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач», — заявил Юсов. При этом на Украине утверждают, что на Буданова было совершено «более десятка» покушений, но ему удавалось выжить.

Сам Буданов ранее пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Это произошло после того, как в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли высокоточный групповой удар по украинским аэродромам.