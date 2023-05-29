Глава украинской разведки пообещал ответ на обстрелы Киева

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли высокоточный групповой удар по украинским аэродромам. В результате были поражены командные пункты и радиолокационные посты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ходе удара была уничтожена авиационная техника украинской армии, а также склады вооружения и боеприпасов.

29 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Деснянском и Подольском районах украинской столицы. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия выезжали экстренные службы.