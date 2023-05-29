Глава украинской разведки пообещал ответ на обстрелы Киева
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
«Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят», — заявил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли высокоточный групповой удар по украинским аэродромам. В результате были поражены командные пункты и радиолокационные посты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в ходе удара была уничтожена авиационная техника украинской армии, а также склады вооружения и боеприпасов.
29 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Деснянском и Подольском районах украинской столицы. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия выезжали экстренные службы.