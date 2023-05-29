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14:20, 29 мая 2023Россия

Российские войска нанесли высокоточный групповой удар по аэродромам противника

Минобороны: российские войска нанесли высокоточный удар по аэродромам противника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли высокоточный групповой удар по украинским аэродромам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен дальнобойным оружием воздушного базирования, уточнили в министерстве. В результате были поражены командные пункты и радиолокационные посты противника.

Кроме того, в ходе удара была уничтожена авиационная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады вооружения и боеприпасов.

Помимо этого, за минувшие сутки российская система ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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