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14:22, 29 мая 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом в понедельник, 29 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника в районе города Новодружеск и сел Верхнекаменка и Пшеничное в Луганской народной республике (ЛНР), в районе населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Спустя неделю он заявил, что ВСУ начали использовать их в боевых действиях.

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    Варвара Родикова
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