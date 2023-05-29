Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом в понедельник, 29 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника в районе города Новодружеск и сел Верхнекаменка и Пшеничное в Луганской народной республике (ЛНР), в районе населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Спустя неделю он заявил, что ВСУ начали использовать их в боевых действиях.