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17:02, 11 июня 2023Бывший СССР

На Украине опубликовали ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым

Минобороны Украины опубликовало ролик о контрнаступлении с молчащим главой ГУР Будановым

Минобороны Украины, практически ничего не говорившее о контрнаступлении Вооруженных сил республики (ВСУ) на юге, опубликовало ролик, на котором виден сидящий глава ГУР Кирилл Буданов. Кадры публикует Telegram-канал «Политика страны».

Буданов молчит все видео, пока в конце не появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».

Президент Украины Владимир Зеленский при этом ранее подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление. Раскрывать детали Зеленский не стал, подчеркнув, что все будут это «ощущать». О начале наступательных действий ВСУ говорил и президент России Владимир Путин. Однако, по его утверждению, наступление не имеет успеха, а украинские военные терпят большие потери.

При этом чиновники в США и Европе считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ 24 февраля 2022-го, писала ранее газета The New York Times.

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    Виктория Кондратьева
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