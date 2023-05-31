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18:53, 31 мая 2023Бывший СССР

Появились кадры ракетного удара в район штаба украинской разведки в Киеве

«РВ» опубликовала кадры ракетного удара в район штаба ГУР МО Украины в Киеве
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появилось видео ракетного удара в район штаба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины в Киеве. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На запечатленных кадрах виден момент прилета одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведет на Рыбальский остров, где располагается штаб ГУР.

Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых видны темные пятна на здании разведывательного управления — предположительно, следы от попаданий ракет и копоть после пожара.

30 мая Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, в которых планировались атаки на российскую территорию. Позднее президент Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу украинской разведки.

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    Алевтина Запольская
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