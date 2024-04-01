Украинская разведка назвала железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой. Чего опасается Киев?

Буданов назвал серьезной проблемой железную дорогу через новые регионы России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что железная дорога, которую Россия строит на территории новых регионов, может стать серьезной проблемой для Киева. Она должна соединить Ростов-на-Дону и Крым, пройдя через Бердянск и Мариуполь.

Буданов рассказал о планах ударить по новой дороге

Руководитель украинской разведки отметил, что строительство дороги почти завершено. «Россия уже больше года строит железную дорогу (...) Этот процесс почти уже завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — заявил Буданов.

Он также заявил, что с сухопутной частью дороги справится украинская армия. «В этом опыт у нас есть. Это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — заключил он.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине уже выражали опасения из-за строительства новой дороги, отмечая, что это станет для России не только глобальным решением вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинально снизит зависимость от железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Путин в марте анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту. Он пообещал, что скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь. «И это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста», — добавил он.

О проектировании дороги в ноябре 2023 года рассказывал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отмечал, что по этим же территориям железная дорога проходила и во времена СССР.