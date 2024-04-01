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09:35, 1 апреля 2024Бывший СССР

Украинская разведка назвала железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой. Чего опасается Киев?

Буданов назвал серьезной проблемой железную дорогу через новые регионы России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что железная дорога, которую Россия строит на территории новых регионов, может стать серьезной проблемой для Киева. Она должна соединить Ростов-на-Дону и Крым, пройдя через Бердянск и Мариуполь.

Буданов рассказал о планах ударить по новой дороге

Руководитель украинской разведки отметил, что строительство дороги почти завершено. «Россия уже больше года строит железную дорогу (...) Этот процесс почти уже завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — заявил Буданов.

Он также заявил, что с сухопутной частью дороги справится украинская армия. «В этом опыт у нас есть. Это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — заключил он.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине уже выражали опасения из-за строительства новой дороги, отмечая, что это станет для России не только глобальным решением вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинально снизит зависимость от железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Путин в марте анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту. Он пообещал, что скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь. «И это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста», — добавил он.

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О проектировании дороги в ноябре 2023 года рассказывал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отмечал, что по этим же территориям железная дорога проходила и во времена СССР.

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