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18:32, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о срыве ротации ВСУ вблизи Харькова

РИА Новости: подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Чугуеве Харьковской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные ударами сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, российские силы нанесли четыре ракетных удара за час. Он также добавил, что в ближайшие пару дней ротации у ВСУ на харьковском направлении не будет.

Кроме того, координатор подполья отметил, что, по его данным, Чугуев используется украинскими военными как перевалочная база перед ротацией, а также для комплектации техники.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар в направлении аэропорта в Кропивницком Кировоградской области. В регионе в этот момент звучал сигнал воздушной тревоги.

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      Алевтина Запольская
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