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13:30, 17 апреля 2024Россия

Под Москвой мигрант напал на беременную медработницу

Mash: в подмосковном Раменском мигрант избил беременную медработницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мигрант напал на беременную медработницу в подмосковном Раменском. По сведениям Telegram-канала Mash, иностранец избил девушку за то, что она отказалась подделывать справку для его ребенка для поступления в детский сад.

Пострадавшая работает фельдшером, она рассказала, что в один из дней к ней в кабинет зашел мужчина с ребенком на руках. Мужчина с порога начал требовать, чтобы ему выдали необходимую справку, хотя сам никаких сведений о прикреплении малыша в детсад не предоставил.

Когда медработница не согласилась выполнять его условие, иностранец рассвирепел. Он ударил девушку по лицу и сбежал.

После конфликта с мигрантом жительница Подмосковья обратилась в больницу. У девушки синяк на все лицо, также она пожаловалась на сильные боли в животе.

Агрессивного гражданина объявили в розыск. Следователи из Московской области возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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