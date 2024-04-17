Популярная в России блогерша рассказала о слезах из-за критики в сети

Блогерша Карина Каспарянц рассказала, что иногда плачет из-за критики в сети

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц рассказала о слезах из-за критики в социальных сетях. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Луиза SmileStudio», запись которого доступна на YouTube.

Блогерша отметила, что ее часто критикуют, в том числе за то, что она показывает в блоге своего сына Монте. «Я, как и все, иногда плачу, иногда грущу, страдаю, но я стараюсь абстрагироваться, потому что люди в любом случае будут писать что-то. Ты показываешь ребенка, они такие: "Да, класс". А другие на это же будут говорить: "Так нельзя"», — пояснила она.

Каспарянц подчеркнула, что в некоторые периоды своей жизни, например, во время беременности, не читала комментарии под своими роликами.

Ранее Каспарянц призналась, что у нее не было желания общаться с американцами, когда она жила в США. По словам блогерши, когда она была в Лос-Анджелесе, то в основном общалась со своими знакомыми.