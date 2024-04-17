Появились фото утонувшей машины с участниками СВО и ее пассажиров

В сети появились снимки утонувшей под Воронежем машины с участниками СВО

В сети появились снимки утонувшей под Воронежем машины с участниками специальной военной операции (СВО) из Чувашии и самих находившихся в авто военных. Кадры опубликованы в сообществе «Богучар в Телеграм».

На снимке изображены молодые военные Николай Николаев, Алексей Иванов и водитель Алексей Петров. На фото у них не видно знаков сержантских или офицерских знаков различия, из чего может следовать, что они были рядовыми. Предположительно, фото было сделано в зоне СВО.

На самой машине, кадры с которой также появились в Telegram-канале, видны следы повреждений — лобовое и заднее стекла закрыты пленкой, что может указывать на то, что они были разбиты. Поднятая со дна машина находится на эвакуаторе, левое заднее колесо авто спущено, а фары разбиты.

Ранее сообщалось, что утонувший автомобиль подняли со дна Дона. По предварительной информации, дверные ручки машины были сломаны изнутри. Авто нашли на глубине восьми метров в перевернутом виде.