Появились подробности о мародерствах в затапливаемом российском регионе

В Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления

В Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов, которые находятся в зоне подтопления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

По предварительным данным, 21-летние местные жители ночью проникли в два частных дома.

«Откуда вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Все похищенное имущество полицейскими обнаружено по адресу проживания одного из задержанных и изъято», — рассказала она.

По признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 158 УК («Кража»), было возбуждено уголовное дело.

Ранее жители затопленного Орска заявили об отказе покидать свои дома из-за орудующих в городе мародеров. Стало известно, что злоумышленники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.