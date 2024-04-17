Премьер Чехии заявил США о готовности предоставить Украине 500 тысяч снарядов

Премьер Фиала: Чехия уже накопила 500 тысяч снарядов для Украины

Чехия уже накопила 500 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы по закупке боеприпасов за пределами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в ходе выступления в Гудзоновском институте в США, опубликованном на Youtube-канале аналитического центра.

«Я рад, что к этому моменту к нашей инициативе присоединились примерно 20 стран — от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем уже сейчас предоставить [ВСУ] 500 тысяч единиц боеприпасов», — рассказал чешский политик.

Фиала также добавил, что Прага готова в ближайшие 12 месяцев найти и поставить миллион снарядов для Киева, добавив, что не видит для этого никаких препятствий.

Ранее стало известно, что ряд стран на правах анонимности присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Дополнительно сообщается, что речь идет о 20 государствах.