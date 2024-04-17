Президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила наложить вето на принятый парламентом в первом чтении законопроект об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Глава государства пообещала, что наложит вето на проект закона, если он будет принят депутатами в третьем чтении.

О принятии парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах стало известно 17 апреля. За документ, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре, проголосовали 83 депутата. В голосовании отказались участвовать представители парламентской оппозиции, покинувшие зал заседаний.