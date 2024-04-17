Пропавший в джунглях Колумбии россиянин найден живым

Shot: пропавший в джунглях Колумбии россиянин Косаров найден живым

Российский путешественник Владимир Косаров, пропавший в джунглях Колумбии, найден живым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин, от которого не было никаких вестей в течение трех месяцев, нашелся в Панаме и вышел на связь с близкими. Известно, что ему удалось добраться в страну из Колумбии через одно из самых опасных мест в мире, где нет автомобильных дорог и связи, — Дарьенский пробел.

Косаров, который планировал преодолеть джунгли за две недели, признался, что его путь оказался более долгим из-за встретившихся на пути опасностей. Так, на путешественника несколько раз нападали туземцы, и он чудом выжил, упав с обрыва. Кроме того, россиянину приходилось чинить велосипед подручными средствами, ловить рыбу копьем и мачете и есть улиток и змей.

Косаров также рассказал, что он заболел малярией и был помещен в карантинный лагерь в Панаме, который смог покинуть только после того, как поправился. Уточняется, что преодоление пути заняло у россиянина три месяца. Он посоветовал другим путешественникам «никогда не ходить в Дарьенский пробел».

Сообщения о пропаже Косарова появились в марте. Друзья мужчины начали переживать и обратились за помощью в российское консульство в Колумбии.

