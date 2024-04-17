Суд продлил процедуру банкротства российской дочерней компании Google на полгода

Процедуру банкротства российской «дочки» Google продлили еще на полгода. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и продлил конкурсное производство на шесть месяцев. Теперь он должен будет отчитаться перед судом 28 октября. Российская дочерняя компания американской корпорации была признана банкротом в октябре прошлого года, тогда же суд открыл в отношении компании конкурсное производство.

Ранее Таляровский потребовал признать незаконными сделками перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской компании Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. По его словам, выплата дивидендов была осуществлена российским юридическим лицом в условиях, когда его финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований».