Российская «дочка» Google потребовала миллиарды рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Таляровский потребовал ₽10 млрд от Google

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский потребовал через Арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской компании Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Таляровского, опубликованное на Федресурсе.

Как заявляет Таляровский, выплата дивидендов была осуществлена ООО «Гугл» в условиях, когда его финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований», полагает он.

По мнению конкурсного управляющего,Google принимала решение о распределении прибыли своей российской «дочки», «не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого».

18 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом юридическое лицо ООО «Гугл», являющееся российским подразделением Google. По состоянию на конец августа в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. При этом основной кредитор — Федеральная налоговая служба России (ФНС) с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Ранее временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.