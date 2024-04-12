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01:27, 12 апреля 2024Экономика

Российская «дочка» Google потребовала миллиарды рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Таляровский потребовал ₽10 млрд от Google

Фото: Steve Marcus / Reuters

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский потребовал через Арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской компании Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Таляровского, опубликованное на Федресурсе.

Как заявляет Таляровский, выплата дивидендов была осуществлена ООО «Гугл» в условиях, когда его финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований», полагает он.

По мнению конкурсного управляющего,Google принимала решение о распределении прибыли своей российской «дочки», «не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого».

18 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом юридическое лицо ООО «Гугл», являющееся российским подразделением Google. По состоянию на конец августа в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. При этом основной кредитор — Федеральная налоговая служба России (ФНС) с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Ранее временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.

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      Марина Совина
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