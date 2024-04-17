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20:57, 17 апреля 2024Экономика

Россияне бросились покупать стулья с пиками и пенисами

Интервью Павла Дурова повысило спрос на стулья с пиками и пенисами
Павел Дуров

Павел Дуров. Кадр: FadjaMadja / YouTube

После интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону спрос на стулья с фигурами пик и пенисов на сиденьях вырос. О том, что россияне бросились покупать необычную мебель, сообщает «Подъем» со ссылкой на авторов оригинальных стульев Екатерину Курилову и Бориса Ярцева.

Стулья в кабинете Дурова — это уменьшенная версия проекта в Санкт-Петербурге. Курилова и Ярцев придумали мебель по мотивам известной фразы о сложном выборе. Фото стульев попали в сеть — создатели предполагают, что там их нашли дизайнеры, которые занимались декорацией кабинета бизнесмена.

«С нами никто не связывался, но мы и не переживаем. Это нас позабавило. Мы, скорее, польщены, что наш смешной проект оказался настолько интересным публике», — отметила Курилова. По ее словам, после интервью с ней и Ярцевым связались четверо желающих приобрести похожие изделия.

«Мы посмеялись, что надо было завод стульев открывать, если б мы знали, что такое произойдет», — добавила автор проекта.

Ранее стало известно, что цена необычных стульев Дурова составляет 249 тысяч рублей.

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      Александра Качан
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