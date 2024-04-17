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16:28, 17 апреля 2024Россия

Россияне в затопленном городе начали набирать воду из луж

Жители Орска начали набирать воду из луж из-за отсутствия водоснабжения

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Жители затопленного Орска начали набирать воду из луж. В российском городе водоснабжение отсутствует уже 12-й день. Соответствующая информация появилась у «Подъема».

По данным издания, горожане во время дождя вывешивают из окон ведра. Они объяснили, что добытая подобным способом вода используется для бытовых и технических нужд.

В правительстве Оренбургской области «Подъему» разъяснили, что для решения проблемы в город сейчас завозятся стационарные контейнеры, из которых можно будет набрать питьевую воду.

«Часть из них уже доставлена и сегодня расставляется по городу в тех кварталах, где не хватает воды. Объем подачи воды в город сейчас снижен и составляет 3100 кубометров в час. Эти контейнеры будут стационарные, в них будет подвозиться вода, она и сейчас возится, но разбор очень большой, поэтому возможно, что машины не доезжают из одного квартала до другого», — отметили собеседники.

В соцсетях жители разных районов Орска в комментариях выразили возмущение происходящим. «Почему не вводят режим ЧС? В магазинах вода подорожала вдвое. Подвоз только днем, вечером нет», — написала одна из горожанок.

После наводнения в городе часть скважин, из которых брали воду, остается подтопленной. По словам мэра Орска Василия Козупицы, скважины запустят в работу, когда отступит паводок, поскольку в случае попадания талых вод в скважины произойдет заражение питьевой воды.

Ранее мэр затопленного города объяснил, почему его сын проживает в Дубае. Он уехал туда из-за работы, уточнил Козупица.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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