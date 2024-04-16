Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 16 апреля 2024Россия

Мэр Орска объяснил проживание своего сына в Дубае

Мэр Орска Козупица объяснил, что его сын живет в Дубае из-за работы
Василий Козупица

Василий Козупица. Кадр: YouTube-канал ORSK.RU

Мэр Орска Василий Козупица объяснил, почему его сын проживает в Дубае. Он уехал в туда из-за работы, уточнил чиновник. Видеозапись с его комментарием опубликовал YouTube-канал ORSK.RU.

Ранее в сети распространилась информация о том, что сын Козупицы Николай владеет недвижимостью в жилом комплексе в Дубае. Кроме того, отмечалось, что его семья полгода жила в Саудовской Аравии.

Мэр Орска заявил, что его сын с отличием окончил учебное заведение по специальности инженер-геолог, около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а потом отправился на работу за рубеж по приглашению.

«Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — подчеркнул Козупица.

Ранее мэр ответил на вопрос о повреждении дамбы в Орске грызунами. Он сообщил, что причиной разрушения гидротехнического сооружения стал высокий паводок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерная катастрофа глобального масштаба. МАГАТЭ предупредило об опасности крупной аварии на ЗАЭС из-за обстрелов

      Гросси пообещал рассказывать об обстоятельствах обстрелов ЗАЭС

      Небензя заявил о планах России продолжить защищать ЗАЭС от атак Украины

      Мэр Орска объяснил проживание своего сына в Дубае

      Стало известно об ударе российских военных по расположению ВСУ

      Гросси посетит Иран в ближайшие недели

      Американский сенатор призвал Вашингтон прекратить военную поддержку Украины

      Зеленского обвинили в равнодушии к безопасности Запорожской АЭС

      В США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

      На Украине назвали причины вхождения в тяжелейший период в истории страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше