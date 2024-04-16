Мэр Орска объяснил проживание своего сына в Дубае

Мэр Орска Козупица объяснил, что его сын живет в Дубае из-за работы

Мэр Орска Василий Козупица объяснил, почему его сын проживает в Дубае. Он уехал в туда из-за работы, уточнил чиновник. Видеозапись с его комментарием опубликовал YouTube-канал ORSK.RU.

Ранее в сети распространилась информация о том, что сын Козупицы Николай владеет недвижимостью в жилом комплексе в Дубае. Кроме того, отмечалось, что его семья полгода жила в Саудовской Аравии.

Мэр Орска заявил, что его сын с отличием окончил учебное заведение по специальности инженер-геолог, около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а потом отправился на работу за рубеж по приглашению.

«Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — подчеркнул Козупица.

Ранее мэр ответил на вопрос о повреждении дамбы в Орске грызунами. Он сообщил, что причиной разрушения гидротехнического сооружения стал высокий паводок.

