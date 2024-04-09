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14:51, 9 апреля 2024Россия

Мэр Орска ответил на вопрос о разрушении дамбы из-за грызунов

Мэр Орска Козупица заявил, что причиной разрушения дамбы стал высокий паводок
Василий Козупица (на дальнем плане)

Василий Козупица (на дальнем плане). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Причиной разрушения дамбы в Орске стал высокий паводок. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о повреждении дамбы грызунами.

8 апреля о том, что дамбу стоимостью в миллиард рублей в Орске порвало из-за грызунов, заявил директор строивший ее компании «Спецстрой» Сергей Комаров. По его мнению, одной прогрызенной животными дыры хватило бы, чтобы через дамбу пошла вода.

Комментируя эту версию, Козупица назвал очевидным, что причина разрушения конструкции в том, что она не выдержала рекордно высокий паводок. По его словам, до этого самое большое половодье наблюдалось в 1942 году. «Расчет был максимально [на уровень воды в] семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки. того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее», — объяснил мэр Орска.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал в Орске снижается второй день подряд и на данный момент составляет 928 сантиметров. За сутки этот показатель упал на девять сантиметров.

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Весеннее половодье наблюдается в 39 российских регионах. Одним из самых пострадавших регионов оказалась Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Режим ЧС также действует в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

ЖЗЛ
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