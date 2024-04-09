Вода в Орске продолжила отступать

Уровень воды в реке Урал в Орске снижается второй день подряд

Уровень воды в реке Урал в Орске снижается второй день подряд. О том, что вода продолжает отступать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области.

По данным властей региона, на данный момент уровень воды составляет 928 сантиметров. За сутки показатель снизился еще на девять сантиметров.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, сейчас там действует режим ЧС федерального масштаба. По словам начальника нижегородского главка МЧС Валерия Синькова, регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке. Прогнозы указывают на то, что ситуация улучшится не раньше 25 апреля.

Ранее в затопленном из-за паводка Оренбурге прозвучала сирена. Жителям сообщили о необходимости эвакуироваться.