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09:19, 9 апреля 2024Россия

В подтопленном Оренбурге прозвучала сирена

Мэрия: сирена прозвучала в подтопленном Оренбурге, жителям нужно эвакуироваться

Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

В Оренбурге, который оказался затоплен из-за паводка, прозвучала сирена. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 сантиметров. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — говорится в сообщении властей.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, в регионе действует режим ЧС федерального масштаба. Регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке, заявлял начальник нижегородского главка МЧС Валерий Синьков. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Глава ведомства призвал жителей серьезно отнестись к прогнозам по подтоплениям и вовремя эвакуироваться.

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      Анастасия Шейкина
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