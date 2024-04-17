Россиянин наткнулся на лежавший с января в лесу беспилотник ВСУ со взрывчаткой

Mash: под Тверью мужчина наткнулся на лежавший с января в лесу беспилотник ВСУ

Под Тверью 60-летний мужчина наткнулся на упавший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 10 килограммами взрывчатки. Устройство пролежало в лесу несколько месяцев, предположительно, оно находилось там с января. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, россиянин заметил дрон самолетного типа, когда гулял с собакой. По его словам, устройство серого цвета, с тянущим винтом и V-образным оперением. Лежал аппарат неподалеку от деревни Крутая Калязинского района.

Как утверждает Mash, в январе такой же беспилотник удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ярославле. На корпусе у него обнаружили цифру 4, у упавшего под Тверью — 3.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области.