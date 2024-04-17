Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась

На Алтае осудили женщину, заказавшую ограбление родителей из мести

На Алтае осудили женщину, которая из мести заказала ограбление своих родителей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на Каменский городской суд Алтайского края.

По данным издания, все произошло в ноябре 2022 года в Камне-на-Оби. Двое неизвестных мужчин проникли в дом к семейной паре и вынесли оттуда ценностей почти на полмиллиона рублей. Позже оказалось, что к преступлению была причастна дочь потерпевших — женщина «наняла» исполнителей и сообщила, что хочет отомстить отцу, который взял у нее 1,5 миллиона рублей и не вернул.

Вскоре всех злоумышленников задержали. Суд приговорил исполнителей ограбления — новосибирцев Дмитрия и Александра — к 2,5 и 4 годам колонии, а «заказчицу» — к двум годам лишения свободы.

Позже приговор в отношении женщины был изменен. Ей назначили наказание в виде принудительных работ на тот же срок.

Ранее в Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую расправу над 35-летним предпринимателем. По данным следствия, женщина нашла соучастников и предложила им реализовать задуманное за шесть миллионов рублей.