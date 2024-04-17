Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась
На Алтае осудили женщину, которая из мести заказала ограбление своих родителей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на Каменский городской суд Алтайского края.
По данным издания, все произошло в ноябре 2022 года в Камне-на-Оби. Двое неизвестных мужчин проникли в дом к семейной паре и вынесли оттуда ценностей почти на полмиллиона рублей. Позже оказалось, что к преступлению была причастна дочь потерпевших — женщина «наняла» исполнителей и сообщила, что хочет отомстить отцу, который взял у нее 1,5 миллиона рублей и не вернул.
Вскоре всех злоумышленников задержали. Суд приговорил исполнителей ограбления — новосибирцев Дмитрия и Александра — к 2,5 и 4 годам колонии, а «заказчицу» — к двум годам лишения свободы.
Позже приговор в отношении женщины был изменен. Ей назначили наказание в виде принудительных работ на тот же срок.
Ранее в Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую расправу над 35-летним предпринимателем. По данным следствия, женщина нашла соучастников и предложила им реализовать задуманное за шесть миллионов рублей.