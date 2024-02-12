Россиянка заказала убийство предпринимателя и попала под следствие

Под Челябинском женщина за 6 миллионов рублей заказала убийство предпринимателя

В Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую убийство 35-летнего предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по февраль 2024 года фигурантка нашла соучастников и предложила им за шесть миллионов рублей реализовать расправу. Однако заказную расправу пресекли сотрудники ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «з» части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте женщины.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры

