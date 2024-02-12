Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка заказала убийство предпринимателя и попала под следствие

Под Челябинском женщина за 6 миллионов рублей заказала убийство предпринимателя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую убийство 35-летнего предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по февраль 2024 года фигурантка нашла соучастников и предложила им за шесть миллионов рублей реализовать расправу. Однако заказную расправу пресекли сотрудники ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «з» части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте женщины.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Доходы России от внешней торговли снизились

      В партии Зеленского раскритиковали Запад из-за формата поставок военной помощи

      В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

      Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

      У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

      США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

      В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

      Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

      В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше