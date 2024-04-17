Россиянкам раскрыли правильные способы хранить зимнюю одежду

Организатор пространства Виноградова: вещи из шерсти следует хранить отдельно

Организатор пространства Наталья Виноградова раскрыла россиянкам правильные способы хранить зимнюю одежду. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка посоветовала постирать вещи, тщательно их просушить, застегнуть фурнитуру и сгруппировать по категориям, чтобы проще было найти изделия. Кроме того, предметы гардероба из натуральной шерсти и пуха следует помещать отдельно, чтобы другая одежда не пропиталась специфическим запахом.

Помимо этого, собеседница рассказала о пользе кофров с жесткими боковыми стенками. «Для нательной одежды оптимально использовать кофры небольшой высоты — до 22–25 сантиметров. В них как раз можно сложить вещи вертикально. Такой способ выглядит красиво, аккуратно и позволяет быстро находить нужное», — подчеркнула она.

Среди прочего, изделия из кожи и меха Виноградова призвала хранить на вешалке и в чехле, чтобы сохранить их внешний вид, а также защитить от посторонних запахов и пыли.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе. По словам специалистки, изделием, которое можно надеть на любое событие и в любой сезон, а также сочетать с самыми разными предметами одежды и обувью, является плиссированная юбка.