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17:09, 17 апреля 2024Моя страна

Российский бренд платьев заинтересовал принцессу из Ливии

Российский бренд платьев Neva Cors заинтересовал принцессу из Ливии Татанаки

Фото: Satria Aditya / Unsplash

Пермский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признали одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Об этом Ura.ru рассказала создательница и дизайнер марки Елена Носик.

По словам модельера, платья заинтересовали принцессу из Ливии Онур Татанаки, которая и отметила их специальной наградой. Отмечается, что в течение трех ближайших месяцев предметы гардероба российской марки выставят на продажу в магазине королевской особы в торговом центре Dubai Mall в Дубае.

Собеседница издания также подчеркнула, что платья ее авторства получили множество положительных отзывов от жюри и зрителей Международной недели моды, которая проходила с 11 по 12 апреля.

Ранее сообщалось, что 54-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорес Санчес, пришла на ужин к президенту США Джо Байдену в платье российского бренда Rasario.

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      Карина Черных
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