Российский медик закрыл собой от удара дрона ВСУ пятерых раненых

Военный врач Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых

Военный врач Михаих Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых бойцов ВС России. Об этом сообщил военкор Александр Коц, пишет КП.

По его словам, мужчина, не задумываясь, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл пространство между траками.

Благодаря подвигу Торгашева выжили двое медиков и три штурмовика выжили. Врач представлен посмертно представлен к званию Героя России.