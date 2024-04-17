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06:44, 17 апреля 2024Бывший СССР

Российский медик закрыл собой от удара дрона ВСУ пятерых раненых

Военный врач Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Военный врач Михаих Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых бойцов ВС России. Об этом сообщил военкор Александр Коц, пишет КП.

По его словам, мужчина, не задумываясь, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл пространство между траками.

Благодаря подвигу Торгашева выжили двое медиков и три штурмовика выжили. Врач представлен посмертно представлен к званию Героя России.

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