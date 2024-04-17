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04:16, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о планах мужа Блиновской приезжать в Москву по расписанию

РИА: уехавший на СВО муж Блиновской будет приезжать в Москву по расписанию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уехавший в зоне спецоперации (СВО) Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены, намерен приезжать в Москву по расписанию. Это выяснило РИА Новости.

Осведомленный источник рассказал агентству, что в ходе таких поездок он будет знакомиться с материалами уголовного дела.

О том, что Блиновский участвует в СВО, стало известно 13 апреля. Сообщалось, что он служит в Донецком корпусе с марта 2024 года.

Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января. Ей грозит до 16 лет колонии. Блиновского, как и его жену, обвиняют в неуплате налогов.

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      Марина Совина
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