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16:04, 17 апреля 2024Культура

Стартовали съемки нового фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»

Бекмамбетов объявил о начале съемок фильма «Милосердие» с Крисом Праттом
Крис Прэтт

Крис Прэтт . Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов объявил о начале съемок фильма «Милосердие» (Mercy) с участием актера и звезды серии фильмов «Стражи галактики» Криса Пратта. Об этом он сообщил в Telegram.

«Друзья, привет! Это первый пост в моем Telegram-канале и первый день съемок триллера "Милосердие", в котором снимаются Крис Пратт и [актриса] Ребекка Фергюсон», — сообщил кинематографист.

Ранее стало известно, что актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис также снимется в новом научно-фантастическом триллере Бекмамбетова.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность. Сценаристом проекта выступил Марко Ван Белль.

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      Варвара Кошечкина
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