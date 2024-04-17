Стартовали съемки нового фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»

Бекмамбетов объявил о начале съемок фильма «Милосердие» с Крисом Праттом

Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов объявил о начале съемок фильма «Милосердие» (Mercy) с участием актера и звезды серии фильмов «Стражи галактики» Криса Пратта. Об этом он сообщил в Telegram.

«Друзья, привет! Это первый пост в моем Telegram-канале и первый день съемок триллера "Милосердие", в котором снимаются Крис Пратт и [актриса] Ребекка Фергюсон», — сообщил кинематографист.

Ранее стало известно, что актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис также снимется в новом научно-фантастическом триллере Бекмамбетова.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность. Сценаристом проекта выступил Марко Ван Белль.