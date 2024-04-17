Священнослужитель оплодотворил юную девушку и заставил ее сделать аборт

В Индии служитель мечети оплодотворил несовершеннолетнюю девушку и заставил ее сделать аборт. Об этом сообщает News9Live.

Священнослужитель Хафиз Сону из округа Канпур, штат Уттар-Прадеш, в течение полугода сексуально эксплуатировал юную девушку. Взамен он предлагал ей еду и различные напитки. Семья девушки узнала о неоднократных актах насилия со стороны священнослужителя после того, как она забеременела. Сону не признал вины и стал угрожать ее родственникам.

Позже священнослужитель решил избавиться от ребенка и заставил девушку принять таблетки для прерывания беременности. Это причинило серьезный ущерб ее здоровью. Девушку госпитализировали, а ее родственники немедленно подали на Сону заявление в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сону обвинили в изнасиловании, нарушении закона о защите детей от сексуальных преступлений, а также угрозах в адрес семьи жертвы. В настоящее время он арестован и ожидает судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что в ЮАР судят пастора церкви, который поймал церковного вора и отрубил ему кисти рук мачете. После экзекуции священник ушел, бросив пострадавшего истекать кровью.