Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 17 апреля 2024Забота о себе

Врачи призвали не пить грудное молоко вслед за Кортни Кардашьян

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян рассказала в социальных сетях, что пьет собственное грудное молоко. Врачи призвали не следовать примеру знаменитости, поскольку нестандартный метод оздоровления бесполезен, а в некоторых случаях даже опасен, пишет HuffPost.

44-летняя знаменитость в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что попробовала пить грудное молоко вместо лекарства. «Я только что выпила стакан грудного молока, потому что заболела. Спокойной ночи!» — написала Кардашьян.

Детский гастроэнтеролог Арик Альпер назвал такой способ лечения и профилактики простуды бесполезным, хотя и популярным в народной медицине. «В грудном молоке есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусами, но у взрослого человека достаточно собственных иммуноглобулинов, и ему не нужны дополнительные», — считает врач.

Материалы по теме:
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023

Акушер-гинеколог Кристин Гревес добавила, что не стала бы рекомендовать пить грудное молоко, так как убедительных доказательств его пользы не существует. Кроме того, через чужое молоко можно заразиться вирусами герпеса или иммунодефицита. Собственное тоже не вполне безопасно, продолжила Гревес, так как из-за неправильного хранения в нем могут присутствовать патогенные бактерии.

Для того чтобы защитить организм от болезней, гинеколог посоветовала кормящим матерям пить больше обычной воды, придерживаться сбалансированной диеты, а также стараться высыпаться. «Важно следовать проверенным методам, чтобы оставаться здоровым», — резюмировала Гревес.

Ранее американская актриса Линда Гамильтон призналась, что хотела уйти из кино из-за сильных болей в тазобедренном суставе. Однако из-за предложения сыграть в культовом сериале она передумала завершать карьеру.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

      В Польше не смогли назвать число переданных Украине танков

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

      Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

      У берегов Японии произошло землетрясение

      Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

      В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

      Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше