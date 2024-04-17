Врачи призвали не пить грудное молоко вслед за Кортни Кардашьян

Американская телезвезда Кортни Кардашьян рассказала в социальных сетях, что пьет собственное грудное молоко. Врачи призвали не следовать примеру знаменитости, поскольку нестандартный метод оздоровления бесполезен, а в некоторых случаях даже опасен, пишет HuffPost.

44-летняя знаменитость в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что попробовала пить грудное молоко вместо лекарства. «Я только что выпила стакан грудного молока, потому что заболела. Спокойной ночи!» — написала Кардашьян.

Детский гастроэнтеролог Арик Альпер назвал такой способ лечения и профилактики простуды бесполезным, хотя и популярным в народной медицине. «В грудном молоке есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусами, но у взрослого человека достаточно собственных иммуноглобулинов, и ему не нужны дополнительные», — считает врач.

Акушер-гинеколог Кристин Гревес добавила, что не стала бы рекомендовать пить грудное молоко, так как убедительных доказательств его пользы не существует. Кроме того, через чужое молоко можно заразиться вирусами герпеса или иммунодефицита. Собственное тоже не вполне безопасно, продолжила Гревес, так как из-за неправильного хранения в нем могут присутствовать патогенные бактерии.

Для того чтобы защитить организм от болезней, гинеколог посоветовала кормящим матерям пить больше обычной воды, придерживаться сбалансированной диеты, а также стараться высыпаться. «Важно следовать проверенным методам, чтобы оставаться здоровым», — резюмировала Гревес.

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