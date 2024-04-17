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19:07, 17 апреля 2024Путешествия

Туристка отправилась в Европу одна и пропала без вести

Туристка из Сингапура пропала без вести на курорте в Испании

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

Туристка из Сингапура пропала без вести во время отпуска в испанском городе Хавеа. Об этом сообщил местный портал Xàbia.com.

39-летняя Одри Фанг отправилась путешествовать по Европе одна и забронировала на курорте отель с 4 по 10 апреля. Она вышла из номера вечером 9 апреля и не вернулась. Все ее вещи остались в гостинице.

Уточняется, что Фанг уже должна была вернуться в Сингапур, при этом в авиакомпании подтвердили, что на обратном рейсе ее не было. Полиция начала расследование.

В Португалии британца нашли без признаков жизни при странных обстоятельствах. Известно, что он отдыхал с другом, который сообщил в полицию о его состоянии, а потом пропал.

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      Мария Борисова
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