Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

Correio da Mana: британца нашли без признаков жизни на курорте Португалии

Британского туриста нашли без признаков жизни в квартире на курорте Португалии. Об этом сообщило издание Correio da Mana.

Все случилось при странных обстоятельствах. Британца примерно 35 лет обнаружили бездыханным на полу в туристических апартаментах в Албуфейре. «Вокруг него было много рвоты, — рассказал источник, близкий к расследованию. — Полиция подозревает, что у него были какие-то проблемы со здоровьем». Признаков взлома или насилия на месте происшествия не было.

Известно, что мужчина был в отпуске вместе с другом, который сообщил в полицию о состоянии туриста, а потом по неизвестным причинам пропал без вести. Правоохранители до сих пор не смогли его найти, но расследование продолжается. Полиции предстоит провести вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу.

Тем временем на Пхукете россиянина нашли в луже крови на ферме по выращиванию каннабиса. На теле мужчины были порезы, спасти его не удалось.