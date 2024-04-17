Успешный прокат «Летучего корабля» объяснили

Режиссер Хахуза объяснил успех «Летучего корабля» любовью зрителя к знакомому

Режиссер Дмитрий Хахуза объяснил успешный прокат фильма «Летучий корабль» коллеги Ильи Учителя. Его цитирует RuNews.24.

По его мнению, одной из причин успеха стала любовь российского зрителя к «чему-то теплому и знакомому». «Во-вторых, это ориентированность на детскую аудиторию. Фильм воспитывает зрителя, наглядно показывая "мораль сей басни", чему родители, уверен, только рады», — добавил Хахуза.

Также он отметил, что отечественный кинематограф «нашел себя в том исконном, что передать может только он». «Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — заключил режиссер.

В конце марта сообщалось, что «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ. До этого фильм стал лидером кинопроката сразу после премьеры.

По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без любви, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.