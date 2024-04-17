Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 17 апреля 2024Культура

Успешный прокат «Летучего корабля» объяснили

Режиссер Хахуза объяснил успех «Летучего корабля» любовью зрителя к знакомому

Кадр: фильм «Летучий корабль»

Режиссер Дмитрий Хахуза объяснил успешный прокат фильма «Летучий корабль» коллеги Ильи Учителя. Его цитирует RuNews.24.

По его мнению, одной из причин успеха стала любовь российского зрителя к «чему-то теплому и знакомому». «Во-вторых, это ориентированность на детскую аудиторию. Фильм воспитывает зрителя, наглядно показывая "мораль сей басни", чему родители, уверен, только рады», — добавил Хахуза.

Также он отметил, что отечественный кинематограф «нашел себя в том исконном, что передать может только он». «Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — заключил режиссер.

В конце марта сообщалось, что «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ. До этого фильм стал лидером кинопроката сразу после премьеры.

По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без любви, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      Столтенберг призвал членов НАТО выбирать Украину

      В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

      Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше