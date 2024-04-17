Успешный прокат «Летучего корабля» объяснили
Режиссер Дмитрий Хахуза объяснил успешный прокат фильма «Летучий корабль» коллеги Ильи Учителя. Его цитирует RuNews.24.
По его мнению, одной из причин успеха стала любовь российского зрителя к «чему-то теплому и знакомому». «Во-вторых, это ориентированность на детскую аудиторию. Фильм воспитывает зрителя, наглядно показывая "мораль сей басни", чему родители, уверен, только рады», — добавил Хахуза.
Также он отметил, что отечественный кинематограф «нашел себя в том исконном, что передать может только он». «Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — заключил режиссер.
В конце марта сообщалось, что «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ. До этого фильм стал лидером кинопроката сразу после премьеры.
По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без любви, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.